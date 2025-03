Lexus NX450H: conheça novo SUV híbrido que une design e alta tecnologia

O Lexus NX450H foi testado em São Paulo , destacando-se por seu design moderno e interior tecnológico. Equipado com painel digital colorido e tela multimídia que suporta Android Auto e Apple CarPlay, este SUV híbrido plug-in oferece uma potência combinada de 308 cavalos e tração nas quatro rodas (AWD).



Sua autonomia no modo 100% elétrico é de 55 km. O veículo também é equipado com o sistema ADAS completo, garantindo segurança aos ocupantes. O carro de luxo conta com a segurança da engenharia japonesa.



