Linha 2026: BYD anuncia atualizações e preços para seus veículos no Brasil

A BYD apresentou a linha 2026 em Brotas, São Paulo. O modelo Song Pro manteve o design e recebeu um sistema ADAS com alerta de colisão frontal e frenagem autônoma de emergência. O sedã King também ganhou pacote ADAS nível 2.



O E1 Plus é um carro elétrico com potência de 204 cavalos e autonomia de 400 km por recarga. As atualizações incluem interior escurecido no E1 Plus. Preços: Song Pro R$ 199.990; King R$ 175.990; E1 Plus R$ 235.800.



