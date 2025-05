Mega Drift: quarta temporada traz emoção e fortes competições

O Mega Drift está em sua quarta temporada, reunindo mais de 36 pilotos de 11 estados, transformando o regional em quase um campeonato brasileiro. O evento, realizado em Brasília, destaca-se pela participação de famílias inteiras, como a do piloto Mucio Eustaquio, que compete ao lado de sua neta. Diego Higa, competindo com um novo carro, está animado apesar dos desafios de se adaptar. A presença de pilotos internacionais e o alto nível da competição prometem tornar esta edição memorável.



