Mini Aceman: conheça detalhes do novo elétrico em duas versões potentes

O Mini Aceman é um carro elétrico disponível nas versões E e SE. A versão E oferece 184 cavalos de potência e autonomia de 253 km, enquanto a SE proporciona 218 cavalos e 270 km de autonomia. As lanternas configuráveis e o conjunto óptico LED destacam o design externo do veículo. Internamente, o modelo inclui um painel multimídia OLED e teto solar panorâmico. Os preços variam de R$ 254.990 para a versão E a R$ 304.990 para a SE. Com seu estilo inovador e tecnologia de ponta, o Mini Aceman é uma opção atraente no segmento de carros elétricos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!