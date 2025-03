Na estrada: conheça uma das maiores comunidades quilombolas do Brasil

Uma equipe embarcou em uma expedição à comunidade Calunga, a maior comunidade quilombola do Brasil, situada na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Viajando em uma picape, doações foram levadas para os moradores locais. O grupo também enfrentou desafios na estrada, mas aprenderam sobre as tradições e a história do povo Calunga, que preserva práticas culturais únicas, como construções em adobe. Notavelmente, até a década de 1970, alguns moradores desconheciam o fim da escravidão. A expedição proporcionou interação com os habitantes e reflexões sobre a rica preservação cultural e ambiental da região.



