Nissan Kicks evolui no design, motor e tecnologias para encarar concorrentes

O novo Nissan Kicks 2026 foi revelado no autódromo Raceville, em Brotas, São Paulo , exibindo um design exterior renovado e interior sofisticado. Equipado com motor turbo 1.0, o SUV entrega até 125 cavalos de potência e dispõe de transmissão DCT banhada a óleo.



Destaca-se ainda pela assistência à condução nível 2, com 23 funcionalidades, incluindo frenagem autônoma e alerta de tráfego cruzado. O porta-malas tem capacidade para 470 litros, e a cabine oferece comodidades como carregador por indução e volante em couro. O sistema de isolamento acústico aprimorado torna a viagem mais silenciosa. Testes no autódromo avaliaram o desempenho e a calibração da suspensão do veículo.



