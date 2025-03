Nova Himalayan 450: saiba tudo sobre o lançamento da Royal Enfield

A Royal Enfield lançou a nova Himalayan 450, com motor de 452 cm³ e 40 cavalos de potência e 4,2 kg de torque. A motocicleta traz um equilíbrio inovador entre uso em asfalto e off-road, além de possuir um sistema de suspensão traseira monoshock que melhora o equilíbrio e a condução. O painel moderno oferece conexão para navegação, proporcionando uma experiência interativa sem comprometer a concentração do piloto com mensagens ou chamadas.



