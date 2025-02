Nova picape Rampage com motor 2.2 turbodiesel oferece potência e economia

O Auto Record testou a nova picape Rampage na Chapada dos Veadeiros. Equipada com motor 2.2 turbodiesel, o veículo oferece 200 cavalos de potência e torque de 45,9 kg a 1.500 rpm. Capaz de atingir 16 km por litro na estrada, o modelo combina potência e eficiência. A caçamba suporta até 1.015 kg, com capacidade de 980 litros. O preço inicia em R$259.990, podendo chegar a R$267.990 com opcionais como sistema de som premium e banco do carona elétrico.