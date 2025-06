Nova Yamaha MT-07 chega com mais potência, tecnologia e conectividade

A Yamaha apresentou a nova geração da MT-07, reforçando sua posição de destaque entre as Naked de média cilindrada. O modelo vem equipado com o consagrado motor bicilíndrico CP2, que entrega 73,4 cv de potência e 6,9 kgfm de torque, além de refrigeração líquida e embreagem assistida, garantindo mais suavidade na pilotagem.



Um dos principais atrativos é o painel totalmente digital, agora com conectividade ao celular, permitindo acesso a informações de condução em tempo real. Outro avanço é o controle de tração ajustável, que eleva o nível de segurança do modelo. O preço sugerido para a nova MT-07 é de R$ 57.990.



