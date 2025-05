O futuro desfilou no Salão de Xangai; confira algumas novidades

O Xangai Auto Show 2025 apresentou novidades no mundo automobilístico, destacando a transição para modelos elétricos e híbridos. Entre os destaques, estava o novo QQ 100% elétrico da Cherry e uma releitura do Jimny pela Susuki. A Volkswagen revelou a base para a nova Amarok 2026, prometendo um visual inovador.



