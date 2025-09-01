Onix 2026: veja o que mudou no modelo mais vendido da Chevrolet no Brasil

O Chevrolet Onix 2026 é apresentado como o modelo mais vendido dos últimos dez anos no Brasil. Com mais de três milhões de unidades comercializadas, a nova versão inclui o modelo esportivado RS. As principais alterações incluem um conjunto em LED na parte frontal e uma grade diferenciada.



O ângulo de entrada foi aumentado para melhorar a funcionalidade. Internamente, há um painel digital atualizado e central multimídia com conexão sem fio. A motorização mantém-se em 1.0 turbo com ajustes para economia de combustível. Os preços variam entre R$ 99.990 na versão manual até R$ 130.190 na versão RS.



