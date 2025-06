Ousado e tecnológico, Kona é a aposta da Hyundai na sua ofensiva para o Brasil

O Hyundai Kona de segunda geração surge com maior entre-eixos, ampliando o espaço interno. Equipado com um motor 1.6 e um motor elétrico, oferece modos de condução totalmente elétrico e híbrido. O porta-malas tem capacidade de 407 litros. Possui ar-condicionado digital Dual Zone, câmeras de estacionamento e carregador por indução. Disponível na versão Ultimate por R$ 214.990 e Signature por R$ 234.990, o veículo atinge até 20,1 km/l em eficiência de combustível.



