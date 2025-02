Peugeot 208 GP: uma combinação de estilo e eficiência

O novo Peugeot 208 GP foi testado, revelando um design atraente e motorização de 130 cavalos. Em Brasília, a direção elétrica e modos de condução foram destacados, com consumo urbano registrado em 11.2 km/litro, enquanto na estrada pode chegar a 14.7 km/litro, conforme dados do Inmetro. Este modelo se mostra uma excelente opção para quem busca um hatch esportivo e eficiente.



