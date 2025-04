Podcast aborda protagonismo feminino no motociclismo e iniciativas de inclusão

O podcast discute a crescente participação feminina no motociclismo no Brasil, com mais de 10 milhões de mulheres no segmento. O programa Build Train Race (BTR), da Royal Enfield, incentiva essa inclusão. Tati Paz participa da edição 2025 nos Estados Unidos, enfrentando desafios nas etapas Build, Train e Race. "É uma cultura que quero trazer para o Brasil", afirma Tati. Ela destaca a importância de eventos que atraiam mais mulheres para o esporte. Interessadas podem acompanhar no Instagram @BuildTrainRace.



