Potência e design: o novo Audi RS3

O Audi RS3 é um sedã esportivo que impressiona com seu motor de 400 cavalos, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3.8 segundos. Com 4,53 metros de comprimento e pesando 1.565 quilos, o RS3 oferece um interior semelhante ao A3, mas com personalizações voltadas para performance, incluindo bancos esportivos e um painel digital voltado para o motorista. O modelo Track está disponível por R$ 714.990 no mercado brasileiro, destacando-se pela combinação de potência e design diferenciados.



