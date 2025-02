Renault Duster 2024: confira o teste do SUV brasileiro com motor turbo

O Renault Duster Iconic Plus 2024/2025, fabricado no Brasil, traz o motor 1.3 turbo com 170 cavalos de potência e torque de 27,5 kgfm. O modelo destaque-se com partida por meio de botão, direção elétrica, e uma tela multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Seu painel de instrumentos possui velocímetro à direita e contagiro à esquerda. O veículo oferece ar-condicionado digital e uma câmera para visão ao redor do carro, tornando a direção mais prática e segura.