Renault e Geely se unem para lançar SUV elétrico no Brasil

A Renault firmou uma parceria com a fabricante chinesa Geely para trazer ao Brasil o modelo Geely EX5, um SUV 100% elétrico. O veículo apresenta motor de 217 cavalos e bateria de 60 kWh, oferecendo autonomia de até 530 km, segundo o ciclo chinês.



A apresentação ocorreu em São Paulo . A Renault será responsável pela produção e distribuição dos carros da Geely, cujo lançamento oficial está previsto para julho de 2025. A marca retorna ao Brasil com um status mais robusto, após uma tentativa anterior em 2014 que não teve sucesso.



