Royal Enfield confirma nova fábrica em Manaus e aposta no mercado brasileiro

A Royal Enfield, montadora com mais de um século de tradição em motocicletas, anunciou seus planos de expansão no Brasil. Em uma conversa com B Jack (CEO global), Ross Clifford (head Americas) e Gabriel Patini (diretor executivo Latam), foi confirmada a abertura de uma fábrica em Manaus, após aprovação recente. Entre as novidades, destacam-se os lançamentos planejados para 2025, incluindo as motos Guerrilha 450, Bear 650 e Clash 650. Segundo Jack, "o mercado brasileiro tem um enorme potencial" e a aprovação da nova instalação é um passo significativo para a marca.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!