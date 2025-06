Royal Enfield quebra recorde com mais de 1.400 motos Autódromo de Interlagos

A Royal Enfield estabeleceu um novo recorde reunindo 1.432 motocicletas no Autódromo de Interlagos durante o Festival Interlagos. O evento atraiu motociclistas de todo o Brasil, celebrando o espírito de comunidade e a filosofia do motopurismo, que valoriza a conexão entre piloto e máquina.



Em seu segundo ano, os organizadores esperam crescer ainda mais no próximo encontro. Um dos participantes destacou a emoção de andar na pista, descrevendo a experiência como "sensacional e maravilhosa". Ao todo, quase duas mil pessoas participaram, refletindo o DNA comunitário que a Royal Enfield promove. Os organizadores já começam a planejar o evento do próximo ano.



