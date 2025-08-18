Logo R7.com
Saiba quais as notícias e curiosidades que movimentaram o mercado automobilístico

Carros híbridos marcam presença com design inovador; acidente traz à tona importância do uso de capacetes de qualidade

Auto Record Brasília|Do R7

O Honda Civic 2026, importado da Tailândia, apresenta mudanças sutis no design, como um para-choque dianteiro renovado e uma grade em colmeia mais chamativa. O preço permanece em R$ 265.900. Internamente, o modelo conta com nova central multimídia de 9 polegadas com Google built-in, mantendo seu sistema híbrido com motor 2.0 aspirado de 143 cavalos.

A Rolls Royce apresenta o BlackBad Spectre, a versão mais poderosa já produzida pela marca, com dois motores elétricos que geram 668 cavalos. O carro acelera de 0 a 100 km/h em pouco mais de quatro segundos, com preço inicial de cerca de R$ 2,3 milhões.

Uma situação de risco trouxe à tona a importância do uso de capacetes de qualidade. O criador de conteúdo Weslley Hermsdorff, em São Paulo, escapou de um acidente grave quando um parafuso de 7 centímetros perfurou a viseira de seu capacete, exemplificando a relevância de equipamentos de segurança adequados.

