Saiba quais as notícias e curiosidades que movimentaram o mercado automobilístico

O Honda Civic 2026, importado da Tailândia, apresenta mudanças sutis no design, como um para-choque dianteiro renovado e uma grade em colmeia mais chamativa. O preço permanece em R$ 265.900. Internamente, o modelo conta com nova central multimídia de 9 polegadas com Google built-in, mantendo seu sistema híbrido com motor 2.0 aspirado de 143 cavalos.



A Rolls Royce apresenta o BlackBad Spectre, a versão mais poderosa já produzida pela marca, com dois motores elétricos que geram 668 cavalos. O carro acelera de 0 a 100 km/h em pouco mais de quatro segundos, com preço inicial de cerca de R$ 2,3 milhões.



Uma situação de risco trouxe à tona a importância do uso de capacetes de qualidade. O criador de conteúdo Weslley Hermsdorff, em São Paulo , escapou de um acidente grave quando um parafuso de 7 centímetros perfurou a viseira de seu capacete, exemplificando a relevância de equipamentos de segurança adequados.



