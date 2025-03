Saiba quais são os cuidados essenciais na manutenção de veículos

A manutenção adequada é crucial para o bom funcionamento dos veículos. A corrosão na junta do cabeçote pode misturar água e óleo, causando problemas sérios. Esse problema, muitas vezes ignorado por economias na manutenção, pode resultar em grandes prejuízos, especialmente para empresas com frotas.



É essencial realizar revisões completas periodicamente, focando no sistema de arrefecimento e em outros componentes críticos, para evitar falhas no motor e garantir que os veículos nunca fiquem indisponíveis inesperadamente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!