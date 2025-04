Shanghai Auto Show: confira os lançamentos globais direto de Xangai, na China

A China, pioneira no desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos, apresentou inovações no 21º Shanghai Auto Show. Com mil empresas em um espaço de 360 mil metros quadrados, o evento destaca modelos como o EV5 e o Jacó 7. A BYD chamou a atenção com o facelift do Dolphin e o super esportivo U9 da Yangwang. O salão reforça a posição da China como maior exportadora de carros e líder em tecnologias automotivas avançadas.



