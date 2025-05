Stellantis celebra 10 anos de produção em Pernambuco com edição especial do Renegade

A fábrica do grupo Stellantis localizada em Goiana, em Pernambuco, completou 10 anos de produção. Iniciou suas atividades em 2015 com o modelo Jeep Renegade, acumulando mais de 535 mil unidades montadas. A unidade também produz os modelos Compass, Commander, e veículos como Fiat Toro.



Com capacidade para cerca de mil veículos por dia, operando em três turnos, a comemoração incluiu a apresentação do novo Renegade edição especial dos 10 anos. A fábrica é um marco de investimentos da Stellantis, gerando aproximadamente 11 a 13 mil empregos diretos e indiretos na região.



