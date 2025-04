SUV Premium Chinês: Jaeco 7 PHEV chega ao Brasil com autonomia de até 1.200 km

O mercado brasileiro recebe as novas marcas chinesas, Jaeco e Moda. A Jaeco lança seu primeiro modelo, o SUV Jaeco 7, um híbrido plug-in com motor 1.5 turbo e motor elétrico, somando 339 cavalos de potência. O modelo possui autonomia de até 90 km no modo elétrico e até 1.200 km com o tanque cheio.



O design interior é sofisticado, com uma central multimídia de quase 15 polegadas. Durante um teste na Fazenda Capuava, o Jaeco 7 demonstrou conforto e potência. As montadoras tradicionais enfrentam o desafio de inovar para competir no novo cenário do mercado automobilístico brasileiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!