Suzuki Jimny Sierra: sucesso no Japão com nova versão de quatro portas

O Suzuki Jimny Sierra agora tem uma versão de quatro portas, iniciando suas vendas no Japão com impressionantes 50 mil pedidos em apenas quatro dias. Produzido na Índia, o modelo ainda não tem previsão de chegada ao Brasil. A versão de duas portas mais completa custa aproximadamente R$ 215 mil, e espera-se que a nova versão ultrapasse os R$ 250 mil. O veículo mantém o motor 1.5 aspirado com 105 cavalos, oferecendo capacidade off-road notável e um aumento de 34 centímetros no comprimento.