T-Cross Extreme é o primeiro veículo com pintura fosca produzido em série no país

O T-Cross Extreme, nova versão do SUV mais vendido do Brasil, foi destaque na ExpoLondrina. Este setor movimenta R$ 2,5 trilhões no PIB brasileiro, o que mostra sua relevância. O modelo da Volkswagen trouxe inovações como uma pintura fosca exclusiva e rodas de 17 polegadas, começando a partir de R$ 188.990.



Com opcionais como teto panorâmico e pacote de assistência de condução, o valor pode chegar a cerca de R$ 204.590. Equipado com um motor 1.4 turbo, ele entrega 150 cavalos de potência e torque de aproximadamente 25 kgfm.



