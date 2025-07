Tecnologia chinesa com pegada premium: tudo sobre a chegada da Denza ao Brasil

A marca Denza deve estrear no mercado brasileiro em 2025, posicionando-se como concorrente das marcas de luxo. Direto de Shengzhou, na China, o apresentador João Fusquini apresentou o Z9 GT, um modelo híbrido com motor a combustão e três propulsores elétricos, somando impressionantes 858 cavalos de potência.



Também foi exibido o Funshen Ball 5 (Denza B5), um SUV híbrido com 686 cavalos. Ambos os modelos se destacam por tecnologias avançadas de estacionamento inteligente e interior sofisticado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!