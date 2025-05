Tecnologia e eletrificação: Frontier híbrida e BYD Dolphin renovado surpreendem em Xangai

No Xangai Auto Show 2025, a nova Nissan Frontier híbrida plug-in impressionou com mais de 400 cavalos de potência e recursos como painel digital e caçamba elétrica. Seu design inovador e as tecnologias avançadas prometem atrair o mercado.



Já o BYD Dolphin, popular no Brasil, passou por atualizações estéticas e tecnológicas na China. Oferecido com três motorizações elétricas, o modelo destaca-se pelo design atualizado e recursos como carregamento rápido e câmeras de visão total. Ambos os lançamentos refletem a transformação e inovação no setor automotivo global.



