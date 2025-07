Vai pegar a estrada? Veja dicas essenciais para manter o carro em dia antes das férias

Com a chegada das férias, muitos motoristas se preparam para pegar a estrada. Antes de viajar, é fundamental revisar o veículo para garantir segurança e evitar imprevistos.



Atenção especial deve ser dada aos pneus — verifique a calibragem e o desgaste da banda de rodagem. Confira também o nível e a validade do óleo do motor, as condições dos freios e do fluido de freio.



No porta-malas, não podem faltar itens obrigatórios como o triângulo de segurança, o macaco e a chave de roda. Checar o sistema de iluminação e o líquido de arrefecimento também é essencial, já que faróis queimados podem gerar multas.







