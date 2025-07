Viagem à Chapada dos Veadeiros (GO) faz teste com a nova Lander Connected 2025

A primeira viagem com a nova Lander Connected 2025 ocorreu na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A robustez e design da moto estão em destaque, ideal para trajetos de 700 km, enfrentando estradas asfaltadas e de terra.



Durante a aventura, foram visitadas cachoeiras e realizados desafios como travessias de rio, mostrando que a suspensão de longo curso e o controle foram adequados para o terreno. A viagem durou dois dias e foi descrita como uma experiência de conexão com a natureza, explorando trilhas e atrações naturais da região.



