Volkswagen apresenta novo SUV Tera no sambódromo do Rio de Janeiro

A Volkswagen revelou o novo SUV Tera em um evento no sambódromo do Rio de Janeiro . Desenvolvido pelo designer Pavone, o modelo apresenta a nova identidade visual da marca. A versão Outfit inclui rodas de 17 polegadas e motor 3 cilindros TSI de 116 cavalos. Há expectativa para uma versão com motor 1.0 MSI. Detalhes sobre o preço ainda não foram divulgados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!