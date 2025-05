Yamaha Lander Connected 2025: tecnologia e conectividade no clássico sucesso da marca Descubra as atualizações da Yamaha Lander Connected 2025, com um motor de 249 cm³ de cilindrada e painel digital

Auto Record Brasília|Do R7 05/05/2025 - 09h09 (Atualizado em 05/05/2025 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share