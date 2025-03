54 anos de Ceilândia: cultura da cidade reúne gastronomia nordestina e música repentista

Ceilândia comemora seu 54º aniversário neste sábado (22) com um evento promovido pela RECORD Brasília. O evento começa às 8h na praça da administração. Os participantes do evento terão a chance de ganhar prêmios, participar de shows e aproveitar a culinária local.



A cidade reúne a cultura de diversos estados, em locais como a Casa do Cantador e a Feira de Ceilândia, representando a diversidade cultural e a presença de pessoas de diversas regiões do Brasil.



