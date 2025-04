65 anos de Brasília: Chrigor é atração confirmada em edição especial do Record nas Cidades

Na próxima segunda-feira (21), os 65 anos de Brasília serão celebrados em uma edição especial do Record nas Cidades. A festa, que acontece atrás da Rodoviária do Plano Piloto, terá diversas atrações e, uma delas é Chirgor, ex-vocalista do Exaltasamba. O cantor promete levar nostalgia ao público com clássicos do pagode.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!