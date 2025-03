84ª edição do Record nas Cidades desembarca em Ceilândia neste sábado

Neste sábado (22), Ceilândia recebe a 84ª edição do Record nas Cidades. Em celebração aos 54 anos da cidade, a festa vai acontecer em frente à administração, a partir das 8h. O evento contará com prestação de serviços gratuitos, sorteios de prêmios e shows de artistas como Ju Marques, além de repentistas e bandas tradicionais locais. .



