A partir do Dia das Mães, horários do metrô são estendidos aos domingos

A partir do dia 11 de maio, Dia das Mães, o horário de funcionamento do metrô será estendido até às 21h30 aos domingos. Atualmente, as estações fecham às 19h nesse dia. Nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, o fechamento permanece às 23h30 e nos feriados continua sendo às 19h00.



