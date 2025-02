Ação rápida da Polícia Militar salva vida de criança picada por cobra em Brasília

A ação rápida da Polícia Militar no Lago Sul resultou na salvação de uma criança de 5 anos picada por uma cobra filhote de jararaca. A avó da menina procurou ajuda no batalhão rodoviário, onde os policiais prontamente a levaram ao hospital. Apesar das dificuldades para encontrar o soro antiveneno, os policiais garantiram o tratamento no Hospital Regional da Asa Norte. Segundo o Tenente Scherman, "o importante é garantir a segurança e salvar vidas", destacando a eficiência da equipe. A criança permanece internada, mas em condição melhorada.