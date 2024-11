Achei no DF mostra maior balanço a céu aberto do Brasil

O quadro Achei no DF desta quinta-feira (24) mostra o “Balancéu de Brasília”, uma atração em meio às paisagens do cerrado brasiliense. Localizado no Lago Oeste, no Distrito Federal, o local funciona desde 2021 e tem o maior balanço suspenso do Brasil. A estrutura foi criada pelo empresário Marcus Vinícius, depois que a filha viu uma inspiração nas redes sociais. Confira.