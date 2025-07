Acidente fatal expõe perigos de obras irregulares em Vicente Pires (DF)

A persistência de obras irregulares em Vicente Pires (DF) resultou em uma tragédia recente. Na Rua 3A, dois homens entraram ilegalmente em um prédio embargado, e um deles caiu do 10ºandar, morrendo no fosso do elevador devido a múltiplas fraturas e traumatismo craniano.



Desde 2019, a Secretaria do DF Legal embargou 467 obras na área. Moradores relatam insegurança crescente pela facilidade de acesso a esses locais, inclusive por crianças. A fiscalização foi criticada pela falta de medidas preventivas. O sentimento entre os moradores é de que, sem ação, novos acidentes são inevitáveis.



