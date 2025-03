Acidente no Gama entre moto e cavalo termina com casal e animal mortos

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito no Gama. O incidente ocorreu na via que liga o Gama ao Serra Dourada e envolveu uma colisão entre uma moto e um cavalo. Quando os bombeiros chegaram ao local, o casal que estava na moto já se encontrava sem vida. O cavalo também não sobreviveu aos ferimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!