Acusado de homicídio no Entorno do DF afirma que vigilante foi morto por engano

Um vigilante de 35 anos e dono de uma empresa de segurança privada foi assassinado enquanto estava na fila de uma distribuidora de bebidas em Novo Gama (GO). Dois suspeitos foram presos, tendo um deles disparado contra a vítima e o outro a esfaqueado. A Polícia Civil informou que os autores confessaram ter cometido o crime por engano, confundindo o vigilante com outra pessoa relacionada a um homicídio ocorrido em 2015.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!