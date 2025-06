Acusado de matar empresário no DF passa por audiência de custódia e segue preso

Ariston Ferreira Campos, sargento aposentado do Corpo de Bombeiros Militar do DF e tatuador, passou por audiência de custódia e vai continuar preso. Ele se apresentou na delegacia de Sobradinho na última semana, após matar o empresário Joárdenes Rufino Sousa da Silva, dono de uma hamburgueria na região.



Ariston estava desaparecido desde 3 de junho, quando cometeu o crime. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Ariston chama a vítima para fora da lanchonete. Em seguida, os dois discutem rapidamente e o tatuador pega uma arma, disparando à queima-roupa contra o empresário.



Joárdenes foi atingido no abdômen e caiu. Bombeiros tentaram reanimar ele por cerca de 40 minutos, mas não resistiu. A construção de um muro foi o motivo para um conflito que se arrastava há mais de um ano.



