Administração de feira em Ceilândia (DF) anuncia obra para resolver problema do lixo

A administração da Feira da Guariroba, em Ceilândia (DF), reconhece o problema do acúmulo de lixo nas proximidades e afirma que busca uma solução. O presidente da feira, José Luiz, disse que os feirantes são orientados sobre o manejo correto dos resíduos, mas que o descarte irregular também é feito por pessoas que não trabalham no local.



Segundo a administração, os antigos contêineres deixaram de ser utilizados porque os caminhões de coleta não conseguem acessar a área. Com isso, parte do lixo passou a ser acumulada em outro ponto. A equipe da feira chegou a recolher restos de animais encontrados no chão, enquanto o SLU fez a limpeza da região.



O presidente informou ainda que uma obra para reorganizar o ponto de descarte deve ser retomada, com investimento de cerca de R$ 200 mil. Ele também reconheceu que há maior acúmulo de resíduos às segundas-feiras, após o movimento do domingo, mas afirmou que o SLU faz a coleta da maior parte do material no mesmo dia.