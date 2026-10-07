Administração de feira em Ceilândia (DF) anuncia obra para resolver problema do lixo
Presidente diz que feirantes são orientados sobre descarte e afirma que resíduos também são deixados por pessoas de fora
A administração da Feira da Guariroba, em Ceilândia (DF), reconhece o problema do acúmulo de lixo nas proximidades e afirma que busca uma solução. O presidente da feira, José Luiz, disse que os feirantes são orientados sobre o manejo correto dos resíduos, mas que o descarte irregular também é feito por pessoas que não trabalham no local.
Segundo a administração, os antigos contêineres deixaram de ser utilizados porque os caminhões de coleta não conseguem acessar a área. Com isso, parte do lixo passou a ser acumulada em outro ponto. A equipe da feira chegou a recolher restos de animais encontrados no chão, enquanto o SLU fez a limpeza da região.
O presidente informou ainda que uma obra para reorganizar o ponto de descarte deve ser retomada, com investimento de cerca de R$ 200 mil. Ele também reconheceu que há maior acúmulo de resíduos às segundas-feiras, após o movimento do domingo, mas afirmou que o SLU faz a coleta da maior parte do material no mesmo dia.
Últimas
Detran e Secretaria de Obras autorizam intervenção em rua do Setor de Rádio e TV Sul
Medida faz parte de uma obra privada e mudou a circulação de veículos e pedestres na região
Obra privada fecha rua e estacionamento público e complica trânsito em Brasília
Estacionamento público foi cercado por tapumes, enquanto estacas começaram a ser instaladas no meio da via no Setor de Rádio e TV Sul
Robô com tecnologia brasileira usa IA para monitorar ambientes e auxiliar forças de segurança
Tecnologia está sendo aprimorada por uma empresa de Salvador (BA), que pesquisa a integração entre robótica e inteligência artificial
Grupo vende ‘kit golpe’ com dados de vítimas e roteiro para aplicar fraude no DF
Material incluía dados das vítimas e de familiares, além de um roteiro com orientações para convencer os alvos a fazer transferências
Influenciadora usava redes sociais para vender canetas emagrecedoras furtadas no DF
Com mais de 130 mil seguidores, Atamara Suiana foi presa no DF durante operação que investiga furtos em farmácias
Polícia Civil do DF prende grupo por extorquir vítimas com falsos serviços religiosos
Investigação aponta prejuízo de quase R$ 3 milhões; uma vítima do DF transferiu quase R$ 100 mil aos suspeitos
Delegado aponta ciúmes como possível motivação para morte de empresário no DF
Suspeito estava foragido desde junho, fugiu para a Bahia e manteve nove pessoas reféns antes de morrer em confronto
Obra de seis meses interdita via e causa transtornos a moradores de Vicente Pires (DF)
Motoristas improvisam caminhos por gramado e contramão; moradores reclamam de poeira, lama e falta de sinalização
Presa em furto de canetas emagrecedoras causa quase R$ 2 milhões de prejuízo no DF
Suspeitos são investigados por invadir pelo menos 20 farmácias e revender os medicamentos pelas redes sociais
Noiva leva golpe e fica sem bolo e doces a poucos dias do casamento em Brasília
Confeitaria alegou crise financeira e encerrou atividades; cliente registrou ocorrência e afirma não ter recebido reebolso
EPTG é parcialmente liberada após derramamento de 2.000 litros de óleo na pista
Equipe dos bombeiros usaram areia para reduzir o risco de acidentes, mas o trânsito segue congestionado
Adolescente de 15 anos é assaltada a caminho da escola em São Sebastião (DF)
Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem de bicicleta aborda a menina e leva o celular e a mochila
STJ retoma julgamento sobre condenação de Adriana Villela a 61 anos de prisão
Ela é acusada de ser mandante da morte dos pais e da empregada da família, em 2009, no crime conhecido como caso da 113 Sul
Cachorra é devolvida à tutora após ser levada durante passeio na Asa Sul, em Brasília
Pessoa que fez a devolução não era a mesma que aparece nas imagens; Mini estava suja e nervosa, mas não tinha ferimentos