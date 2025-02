Administração do Recanto das Emas oferece abrigo para famílias vítimas de incêndio

O incêndio em região do Recanto das Emas, conhecido como Favelinha, destruiu 30 barracos de madeira, deixando cerca de 100 pessoas desabrigadas. A administração local ofereceu abrigo no ginásio poliesportivo Tatuzão e auxílio aluguel, mas algumas famílias recusaram o abrigo devido à experiência anterior negativa. O governo está preparando uma nova área para realocar os desabrigados, com previsão de conclusão em três a quatro semanas. A polícia investiga a possibilidade de o incêndio ter sido criminoso, como retaliação a uma ação policial recente no local.



