Administrador de Ceilândia fala sobre cratera após rompimento de rede de esgoto

Após uma cratera surgir na residência de uma casa em Ceilândia, o administrador Dilson Resende falou sobre o caso. O rompimento de uma interceptora de esgoto formou uma cratera, afetando casas e interditando parte da rua. A equipe da Caesb está trabalhando para resolver a situação. Segundo ele, o atraso no reparo deve-se à ocupação irregular de terras públicas no entorno. "A ocupação de área pública pode colocar em risco", afirmou o administrador.



