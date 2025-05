Adolescente de 15 anos vítima de cigarro eletrônico é enterrada no Entorno do DF

O corpo da adolescente de 15 anos que morreu após um quadro de pneumonia grave com suspeita relacionada ao uso de cigarro eletrônico foi enterrado no cemitério de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, nesta sexta-feira (30). A jovem enfrentou graves problemas respiratórios e foi transferida entre vários hospitais para tratamento, mas, infelizmente, não resistiu.



Apesar de proibidos desde 2009 pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), os cigarros eletrônicos ainda são facilmente encontrados no Distrito Federal. A Sociedade Brasileira de Pneumologia investigará o caso. Amigos e familiares prestaram suas últimas homenagens a menina.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!