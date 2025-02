Adolescentes são assaltados na saída da escola por homens armados no Núcleo Bandeirante

Dois adolescentes de 15 anos foram abordados e assaltados por dois indivíduos armados, um com pistola e outro com faca, quando saíam da escola no Núcleo Bandeirante. Os ladrões roubaram mochilas, celular, material escolar e um cordão de prata. Marcos dos Prazeres, pai de uma das vítimas, expressou sua preocupação com a segurança após ser informado do assalto pela escola. Ele destacou o apoio recebido pela Polícia Militar e Polícia Civil, que realizaram rondas e coletaram imagens para a investigação. O adolescente, ainda abalado, relatou que os assaltantes chegaram dizendo para não reagirem, assegurando que ninguém seria ferido se cooperassem.