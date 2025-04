Advogado vandaliza condomínio após portão fechar e encostar em carro de luxo

Um advogado foi flagrado por câmeras de segurança vandalizando um condomínio no Park Way (DF). O incidente ocorreu quando o portão automático encostou em seu carro de luxo. Após descer do veículo, ele danificou o portão, retirando-o dos trilhos e destruindo o motor, além de quebrar o circuito interno de segurança e o interfone.



Testemunhas afirmaram que o indivíduo já havia causado problemas no condomínio anteriormente. O caso foi registrado como vandalismo pela polícia, e a 11ª DP do Núcleo Bandeirante investiga o caso.



