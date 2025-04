Afogamento de quatro pessoas no Lago Sul (DF) mobiliza Corpo de Bombeiros

Um afogamento no Lago Sul (DF), próximo à Península dos Ministros, resultou em quatro vítimas. Mais de 20 bombeiros responderam ao incidente, com helicóptero e jet skis auxiliando no resgate. Duas pessoas foram transportadas para o Hospital de Base. Não havia guarda-vidas na área, dificultando o socorro imediato.



