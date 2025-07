Agentes da Polícia Civil são afastados após abordagem violenta em Brasília

Dois policiais civis foram afastados após uma abordagem violenta a um publicitário na Asa Norte, em Brasília. O incidente aconteceu após uma suposta manobra perigosa do motorista, que teria causado um acidente com uma viatura descaracterizada.



Testemunhas filmaram o momento em que o publicitário foi algemado e agredido, com um dos policiais ajoelhando sobre suas costas. Durante a ação, o filho dele, de apenas cinco anos, ficou sozinho no carro, chorando.



A criança foi socorrida por testemunhas que se estavam no local até a chegada da mãe. Diversas entidades, incluindo a Comissão de Direitos Humanos do DF, repudiaram a ação e pedem investigação rigorosa sobre a conduta dos policiais.



